Türk üniversite öğrencileri pandemiyle mücadele için projeler üretecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), pandemi ile mücadele için inovatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan anlamlı bir yarışma düzenliyor. Binlerce üniversite öğrencisi, pandemi öncesi, sırasında ve sonrası için hayatı kolaylaştıracak projeler geliştirecek.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edildiği bir dönemde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), pandemi ile mücadele için inovatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan anlamlı bir yarışma düzenliyor. 'İnovasyon Büyüktür Pandemi' temasıyla ve Türkiye’nin Makinecileri ana sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, şimdiye kadar 2 bin üniversite öğrencisi başvurdu. Son başvuru tarihi 5 Mayıs olan yarışmada pandemi öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere 3 farklı kategoride yarışarak bu 3 ayrı süreçteki ihtiyaçlara çözüm sunacak inovatif projeler geliştirmeye çalışacak.

'Özgelecek Algoritması' adı verilen sistem tarafından otomatik olarak belirlenecek takımlar, 5 Haziran’a kadar “Pandemi Öncesi”, “Pandemi Sırası” ve “Pandemi Sonrası” olmak üzere 3 ana kategori altında yer alan 18 farklı senaryodan birini seçerek her bir senaryo için proje üretecekler. Yarışma sonunda her 3 ana kategoride birinci, ikinci ve üçüncü takım belirlenecek.

Birinci takımlar 25 bin lira, ikinci takımlar 20 bin lira, üçüncü takımlar 15 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Dokuz takımın dereceye gireceği yarışmada toplam 180 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin ilk adımda Karga Karga isimli uygulamayı akıllı telefonlarına indirmeleri ve kayıt olmaları gerekiyor.