Diyanet İşleri Başkanı Erbaş teşekkür etti: Allah cümlenizden razı olsun, size hizmet etmek şereflerin en büyüğü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşcinsellerle ilgili olarak kullandığı ifadeler sonrası başlayan tartışmada kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşcinsellerle ilgili olarak cuma hutbesinde kullandığı ifadeler ve Ankara Barosu'nun buna gösterdiği tepkiyle başlayan tartışmalar sonrası kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti.

Erbaş, kişisel Twitter hesabında yayınladığı teşekkür mesajında "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun' emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır" dedi.

Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. pic.twitter.com/Sfwl6l8FS4 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 29, 2020

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