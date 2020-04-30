Fatih Altaylı'dan inanç vergisi teklifi: 'Ben inançlı değilim' diyenler ya da camileri kullanmayanlar vergi ödemesin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarıyla başlayan eşcinsellik tartışmaları sürerken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'inanç vergisi' teklifinde bulundu. Altaylı, "'Ben inançlı değilim' diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşcinsellik ve zinayla ilgili açıklamalarını eleştirdiği için kendisinin de eşcinsel'olduğunu iddia edenlerin çıktığını söyledi.

İddia sahiplerini 'salak' olarak niteleyen Altaylı, "Tıp her şeye çare buluyor ama ahmaklığa bulamayacak ne yazık ki" dedi.

Altaylı, 'Diyanet Vergisi' başlıklı yazısıda şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç gün önce 'Diyanete kızmayın. Tüm dini kurumlar eşcinselliğe karşı böyle açıklamalar yapar' dedim diye hak verenler de oldu, çok kızanlar da. Hatta eşcinsel olduğumu iddia edenler bile çıktı.

Geçmişte Salih Mirzabeyoğlu’na karşı yapılan hukuksuzlukları gündeme getirdiğim zaman İBDA’cı olduğumu iddia etmemişlerdi Allah’tan. Çünkü salaktır bunlar, bir haksızlığa karşı çıktığınız zaman ille de sizin o tarafta olduğunuzu düşünürler. Tıp her şeye çare buluyor ama ahmaklığa bulamayacak ne yazık ki!

Bazıları da demiş ki, 'Niye Alan Turing örneğini de vermedin.' Gerek yok çünkü topluma faydalı işler yapmanın da, zararlı işler yapmanın da cinsiyetle bir bağı yok.

Alan Turing dedikleri bir İngiliz 'Alimi.' Alim diyorsam gerçekten alim. Matematikçi, biyolog, kriptolog, felsefeci, bilgisayar bilimci... 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin imkansız şifrelerini çözecek bir algoritma geliştiren ve müttefiklerin Nazileri yenmesini sağlayan, milyonlarca canı kurtaran bir adam.

Ve canlarını kurtardığı İngilizler tarafından cinsel kimliği nedeniyle aşağılanan, toplum dışına itilen, hakarete uğrayan ve sonunda intihar eden bir bilim insanı. Yani Batı’dan Doğu’ya, Hristiyanlıktan Müslümanlığa değişen bir şey yok.

'Ben sadece Diyanet payı alınmasın dedim'

Üstelik Doğu cinsel kimlikler konusunda daha açıkken, Hristiyan kültürün etkisi ile homofobik hale gelmiş. Batı ise bugün biraz daha normalleştirmiş meseleyi.

Ama orada da eskiye dönmesi an meselesidir, merak etmeyin. Tabii birkaç gün önceki yazımda 'O zaman eşcinsellerden vergi almayın' dememi bazıları hiç vergi alınmasın diye yorumlamış.

Olur mu öyle şey. Ben sadece Diyanet payı alınmasın dedim. Hatta daha da açık bir teklifim var.

'İnanç vergisi' diye bir vergi koyulsun. 'Ben inançlı değilim' diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin. Çünkü bazıları diyor ki, 'Almanya’da kilise vergisi var.' Doğru var. Hristiyanım diyenler, kiliseye gidenler veriyor."