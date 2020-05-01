Ankara'da ilk 'Başkent Market' açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan 'Başkent Market' projesi hayata geçti.

Ankara Halk Ekmek bünyesinde ilki Etimesgut ilçesinde açılan marketin ürünleri şehirde üretim yapan kadın kooperatifleri ve birliklerden sağlanıyor.

Söz verdiğimiz gibi; kadın kooperatiflerimiz ve çiftçilerimizin ürünlerini Başkent Market aracılığıyla sizlerle buluşturmaya başladık. İlk marketimiz Etimesgut'ta açılmıştır.



Artık Başkent'te hem üretici hem tüketici kazanacak, Ankara'mızın yüzü gülecek. pic.twitter.com/LvfWUvVfag — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 30, 2020

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi; kadın kooperatiflerimiz ve çiftçilerimizin ürünlerini Başkent Market aracılığıyla sizlerle buluşturmaya başladık. İlk marketimiz Etimesgut'ta açılmıştır. Artık Başkent'te hem üretici hem tüketici kazanacak, Ankara'mızın yüzü gülecek" dedi.