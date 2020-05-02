Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 78 ölüm daha: Vaka sayısı 30 Mart'tan bu yana ilk kez 2 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 3336'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 78 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle toplam vaka sayısı 124 bin 375, can kaybı 3 bin 336 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 58 bin 259'a ulaştı.

Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü

Verileri duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın" açıklamasını yaptı.

30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020

​