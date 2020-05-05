AK Partili Kurtulmuş: Erken seçimin bir kere rasyonel şartı yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak "Erken seçimin bir kere rasyonel şartı yok. Muhalefet ister ama Türkiye’nin böyle bir gündemi yok. Daha önce gündeme gelince tartışılırdı, tüpten bir çıktı mı geri içine sokulması zor olurdu. Ama bu kez öyle bir etkisi de yok" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Siyasetin korona sonrası hesapları' başlığıyla yayımlanan yazısında son dönemde tartışılan erken seçim iddialarına değindi. Bazı siyasilerin bu konudaki düşüncelerine yazısında yer veren Sarıkaya, şunları aktardı:

"Erken seçim tartışması aslında koronavirüs salgını öncesi geldi...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından, milletvekillerinin seçilmelerinin ikinci yılının dolup, özlük haklarını elde ettikleri tarihe atıf yapıp şu mesajı paylaştı:

'28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih…'

Türkkan, o günlerde sonbahar aylarında bir erken genel seçim olacağı beklentisini de dile getirdi.

Salgının artıp, siyasetin de eve kapanmasıyla tartışma kesilmişti.

Koronavirüs salgınında gevşetme sürecinin başlamasıyla birlikte kaldığı yerden tekrar yükselişe geçti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik iki haftadır devam eden eleştirilerini baz alıp, bunun erken genel seçim için zemin hazırlığı olduğunu ileri sürdü.

CHP’nin diğer Grup Başkanvekili EnginAltayda dünkü sohbetimizde uzun süredir dile getirdiği erken genel seçim beklentisini dün bir daha yineledi; Özel’e destek verdi.

Erdoğan’ın hedefinde erken genel seçim olduğu iddiasını da şu gerekçeye dayandırdı:

“Koronavirüsün yaygın salgını biter, Türkiye hızla erken genel seçime gider. Beklentim, bu yıl değil, gelecek yılın şubat veya mart aylarına yönelik. Koronavirüs olayında Türkiye kötü sınav vermedi, bunu Bilim Kurulu’nun sayesinde yaptı ve iyi örnek oldu. Ama ekonomide durum böyle değil. Ekonomi için bir iki iyileştirme yapıp, devamında seçime gitmesinden başka çıkar yolu yok. Erdoğan da bu kararını kimseyle paylaşmaz, süresi bitmeden anında seçime gider…”

İttifakta farklı bakış

Şunu hemen belirteyim ki, CHP’deki bu bakış ittifak ortağı İYİ Parti’de yok.

İYİ Parti genel başkan yardımcıları Cihan Paçacı ve Aytun Çıray erken genel seçim beklentisi olmadığını belirtti.

Paçacı, 'Erken seçimi görmüyorum. Koronavirüs süreci sağlık açısından iyi yönetildi, onun kazanımını sandıkta toplama çabası deniliyor ama ekonomi buna izin vermez' tespitinde bulundu.

Aytun Çıray da 'Erdoğan süresini hep sonuna kadar kullandı, bundan sonra da kullanacaktır. Ekonominin böyle bir döneminde zaten imkan yok' dedi.

Hemen belirteyim, muhalefetin yeni sahneye giren kesiminde de HDP’de de erken seçime yönelik bir beklenti yok…

'Toplumun sosyal psikolojisi iyi'

AK Parti ve MHP cenahına gelince…

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili dünkü sohbetimize bir noktanın altını çizerek başladı:

'Erken seçimin bir kere rasyonel şartı yok. Muhalefet ister ama Türkiye’nin böyle bir gündemi yok. Daha önce gündeme gelince tartışılırdı, tüpten bir çıktı mı geri içine sokulması zor olurdu. Ama bu kez öyle bir etkisi de yok.'

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde önemli bir başarı sergilediğinin de altını çizdi, 'Dünyada örnek gösterilen ülke haline geldi' dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma süreci sayesinde bunların yapılabildiğine de vurgu yapıp ekledi:

'Demokratik seçilmiş bir hükümet var. Bu süreçte toplumun sosyal psikolojisini de çok iyi idare etti. Ekonomiye bu sürecin faturası olacak ama biz oraya odaklandığımızda bu da çözülemez gibi değil. Erken seçim de bizim hiçbir zaman yöntemimiz olmadı.'

AK Parti grup başkanvekilleri Bülent Turan, 'Tartışması dahi gereksiz' derken, Mehmet Muş’un yaklaşımı da farklı olmadı:

'Bizim gündemimizde de gelecek hedefimizde de zerre kadar yeri yok, başka işlerle meşgulüz, tartışmak dahi istemiyoruz…'

'Laf kıtlığında asma buduyor'

MHP lideri Bahçeli zaten iki gün önce erken genel seçim beklentisi taşımadıklarını, seçimin zamanında olacağını belirtmişti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da memleketi Manisa’dan telefon sohbetimiz sırasında Bahçeli’nin sözünü anımsattı.

Erken seçim konusunda kendileri dışındaki muhalefete yöresel bir deyimle karşılık verdi:

'Laf kıtlığında asma buduyorlar…'