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    Ziya Selçuk

    Eğitim Bakanı Selçuk: Okullar 1 Haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005051041970740-egitim-bakani-selcuk-okullar-1-haziranda-acilacak-diye-bir-ifade-kullanmadik/

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 Haziran'da okullar açılacak gibi bir ifademiz yok. Okullar 1 Haziran'da açılırsa ne yapacağız, bu senaryodan bahsettik" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

    LGS sınavına ilişkin konuşan Selçuk, "Çocukların rahat etmesi için velilerin okul bahçesi dışında beklemelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, okulların 1 Haziran'da açılacağı iddialarına da yanıt verdi ve "MEB olarak okullar 1 haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı" dedi.

    Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

    'Çocuklar kendi okullarında sınava girecek'

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek.

    Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. Hiçbir yerden belge istenilmeyecek. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık."

    'İki oturum arasında çocukların bahçeye çıkmaları taraftarıyız'

    "İki oturumdan yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz."

    'Okulların bahçesinde veliler beklemesin'

    "Okulların bahçesinde velilerin hiçbir şekilde beklemesini istemiyoruz. Sosyal mesafe kuralları önemli. Sosyal mesafe şartı, maske, dezenfektan gibi konularda adım attık. İhtiyaç olan malzemeler sınıfta olacak. Rehber öğretmenlerimiz daha aktif bir şekilde rol alacak. Çocuklarımız ve velilerimizin ihtiyaçlarına destek olacaklar."

    'Oturma planına karar verilecek'

    "Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız. Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak. Sınıfın metrekaresine göre kaç öğrenci uygun olur, Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından karar verilecek."

    'Üniversiteye geçmesini engellemeyecek'

    "Üniversiteye geçen çocuklarımızın sorumlu geçtiği bir ders varsa, onun üniversiteye geçmesini engellemeyecek şekilde o sorumluluk sınavını biz yapacağız. Bir engel olmayacak. Biz çocuklarımızın kazandıkları bölüme gitme fırsatını sağlayacağız."

    YKS tarihine ilişkin eleştirilere yanıt

    "Konular yarı yarıya azaldı. Birinci dönemden sorumlular. Soru çözümlerine bakabilirler, derslerini izleyebilirler. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var. 12'ler ve 8'ler, ikinci dönem evde çalışalım, yolda vakit kaybetmeyelim, devam zorunluluğu olmasın istiyorlardı. Bu talep oluşmuş oldu. Biz çocuklarımızın yanındayız, destek sağladığımızı bilmelerini isterim."

    20 bin öğretmen atamasıyla ilgili açıklama

    "Bunu birçok kez açıkladık aslında. 10 kere 20 kere daha açıklarız. Bu öğretmenlerimizin atamasının tamamlanması için bir okullarının, öğrencilerinin olması gerekiyor. Okullar açık değilken, göreve başlatmak için fiilen ve fiziken bir engel var. Okullar açıldığında atama süreçleri tamamlanmış olacak. Hak kaybı olmayacak."

    Okullar ne zaman açılacak?

    "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 Haziran'da okullar açılacak gibi bir ifademiz yok. Okullar 1 Haziran'da açılırsa ne yapacağız, bu senaryodan bahsettik. Bu senaryoda 1 Haziran da vardı."

    Etiketler:
    Liseye Geçiş Sistemi (LGS), LGS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Ziya Selçuk
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