Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 20.20'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 72,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 20.20'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 72,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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