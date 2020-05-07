Devlet Bey Konağı’nın inşaatı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğduğu evin bahçesinde yapıldığı öğrenilen konağın inşaatı, 3 Mayıs'ta tamamlandı. MHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çukurova yöresinin karakteristiğini yansıtan 'Devlet Bey Konağı'nın iç dekorasyon çalışmaları da tamamlanarak bina oturuma hazır hale getirildi. Üç katlı olarak inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı, cumbalı yapısı, ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor.

Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, kameriye de denilen gösterişli ve geniş bir çardak yer alıyor.”