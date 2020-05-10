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    Yazar Sevda Noyan

    Noyan ailesinden 'Sevda Noyan' açıklaması: Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hukuki süreç başlatacağız

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005101042007209-noyan-ailesinden-sevda-noyan-aciklamasi-aile-ismimizin-sayginligini-kirlettigi-icin-hukuki-surec/

    Katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" şeklinde sarf ettiği ifadeleri nedeniyle tepki çeken yazar Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan'ın ailesi konu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hukuki süreç başlatacağız" denildi.

    Noyan ailesi adına Selma Türkis Noyan, Tevfik Emre Noyan, Davut Halit Eren Noyan, Murat Noyan, Eser Noyan ve Güliz Noyan tarafından yapılan, sosyal medyada Eser Noyan tarafından yayınlanan açıklamada Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programında dile getirdiği düşüncelerinin Noyan ailesinin düşüncelerini yansıtmadığı belirtilerek, "Noyan ailesi olarak bu şahısa aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

    "Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde bizler ve ailemiz ile ilişkilendirilmemesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Noyan ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz" dendi.

    Açıklama şu şekilde:

    "03 Mayıs 2020 tarihinde Ülke TV isimli televizyon kanalında Arafta Sorular programına katılan Sevda Noyan isimli şahıs;  ailemizi ve NOYAN soyadının  saygınlığını zedeleyen birtakım görüşlerini hayasızca dile getirerek hepimizi derinden yaralamıştır. Aile bireylerimizden Münib Engin Noyan’ın halihazırda nikahlı eşi olan Sevda Noyan’ın önce insanlık ve sonra ailemiz adına akıl ötesi, çirkin ve utandırıcı olan bu açıklamaları hiçbir şekilde NOYAN Ailesi’nin hiçbir bireyinin düşüncelerini YANSITMAMAKTADIR.

    Sevda Noyan, ailemizin soyadını evlilik yoluyla almış olup, bu şahsın ne kimliği ne de düşünceleriyle hiçbir şekilde ailemiz tarafından benimsenmemiştir. Cumhuriyet döneminin ilk valilerinden olan büyük babamız rahmetli Ahmet Refik Bey’in soyadı kanunuyla aldığı, babamız Dr. Abbas Erdoğan Noyan’ın ve  ailemizin diğer bireylerinin onurla taşıdığı NOYAN soyadının, bu şekilde kirletilmesi bizleri fazlasıyla rahatsız etmiş ve üzmüştür.

    Değerli dostlarımız, iş çevremiz, öğrencilerimiz ve aynı soyadını taşımamakla beraber akraba ve hısımlarımız olanlar; Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde BİZLER VE AİLEMİZLE İLİŞKİLENDİRİLMEMESİNİ rica ediyoruz. NOYAN ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. NOYAN AİLESİ olarak bu şahısa  aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız. Saygılarımızla."

    Ne olmuştu?

    Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarınına ilişkin, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" ifadelerini kullanmıştı.

    Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu da Esra Noyan'ın açıklamaları nedeniyle özür dileyerek, "Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

    RTÜK üyesi İlhan Taşcı, yazar Sevda Noyan'ın sözleri hakkında RTÜK'e dilekçe vereceğini açıkladı.

    Sevda Noyan, tepkilerin ardından Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada, konuşmasında FETÖ ve darbeye karşı savunma hakkından bahsettiğini söyledi. Noyan, "O programı yaptıktan sonra bir tepki almadık. Dün akşam saatlerinde bomba gibi gündeme düştü. Bir operasyon olduğu belli olan bir şey" dedi.

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