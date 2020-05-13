AYM'den YAŞ sekreteryası ve YİK üyeleriyle ilgili iptal talebine ret

AYM, CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenen bazı kuralların iptali için açtığı davaları görüşerek karara bağladı.
Mahkemenin gerekçeli kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre AYM, YAŞ sekretarya hizmetlerinin Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek merci tarafından yürütüleceği hükmünün iptal talebini reddetti.
AYM, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin ve üyelere yapılabilecek ödemelerin Cumhurbaşkanı'nca belirlenmesini öngören kuralla ilgili iptal talebini de reddetti. Yetki yönünden yapılan değerlendirmede "Kurul üyelerinin yaptıkları görev, Anayasa'nın 128'inci maddesi anlamında devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli bir görev niteliğinde değildir. Dolayısıyla Kurul üyelerinin ve bu üyelere yapılabilecek ödemelerin belirlenmesi münhasıran kanunla düzenlenmeyi gerektiren bir konu olarak nitelendirilemez. Öte yandan kurallarla kanunda açıkça düzenlenen konularda düzenleme yapılması da söz konusu değildir. Bu itibarla kuralların konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır" tespitinde bulundu.
İçerik yönünden yapılan değerlendirmede ise Kurul üyelerinin yürüttükleri görevin Cumhurbaşkanlığı makamı için yerine getirilen danışma niteliğinde bir kamu hizmeti olduğuna dikkat çekildi. İptali istenen kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına işaret edildi.
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