Yavaş: Alan elin veren eli görmediği kampanyamıza 48 saatte 10 milyon TL'yi aşkın destek geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankara tek yürek' adıyla başlattıkları kampanyaya 48 saatte 10 milyon TL'yi aşkın destek geldiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında 'Ankara tek yürek' adıyla başlattıkları kampanyaya dair açıklama yaptı.

"Alan elin veren eli görmediği kampanyamıza 48 saatte 10 milyon TL'yi aşkın destek geldi" diyen Yavaş, devamında "4.5 milyon TL civarı su faturası ödenirken, hanelere yaklaşık 5.5 milyon TL nakdi yardım yapıldı. Katılım sağlayan herkese yürekten teşekkürler" ifadesini kullandı.

Alan elin veren eli görmediği kampanyamıza 48 saatte 10 milyon TL'yi aşkın destek geldi.



4,5 milyon TL civarı su faturası ödenirken, hanelere yaklaşık 5,5 milyon TL nakdi yardım yapıldı.



Katılım sağlayan herkese yürekten teşekkürler.https://t.co/gqCu0lxS0m pic.twitter.com/JGKW0pZXFf — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 15, 2020

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