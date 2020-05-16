TÜİK Başkan Yardımcısı Yılmaz görevinden alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TÜİK) Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz görevden alındı.
2009 yılında TÜİK'e Başkan Yardımcısı olarak atanan Yılmaz, Refahyol Hükûmeti döneminde Devlet İstatistik Enstitüsü daire başkanlığı görevini yürüttü. İş yaşamına 1980 yılında Manisa Vakıflar Müdürlüğü'nde başlayan Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Kurucu Heyeti'nde yer aldı.
2002 yılında AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı olan Yılmaz uluslararası güreş hakemliği yapıyordu.
2018 yılının Ekim ayında TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı da görevinden alınmıştı. TÜİK’teki bu ani görev değişikliğinin yüksek çıkan enflasyon rakamından kaynaklandığı iddia edilmişti.
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