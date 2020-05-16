Sokak ortasında eşini bıçaklayan adam ağır yaralanan kadına yardım edilmesine izin vermedi

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bir kişi sokak ortasında tartıştığı eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yapmak istese de Deniz B. elindeki bıçağı etraftakilere sallayarak eşine yardım edilmesine izin vermedi.

İstanbul Avcılar’da, Firuzköy Mahallesi Talk Sokak üzerinde Deniz B. ve eşi Öznur B. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü sokak üzerinde tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından elinde bulunan bıçak ile eşini kovalayan adam, bir süre sonra yakaladığı eşine dehşeti yaşattı. Çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Öznur B. ağır yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yapmak istese de Deniz B. bıçak sallayarak eşine yardım edilmesine izin vermedi.

Bir süre sonra olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçan Deniz B. yakalanarak gözaltına alındı. Deniz B. polis karakoluna götürülürken ağır yaralanan Öznur B. ise hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.