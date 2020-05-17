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    Cemil Çiçek

    Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek'ten Barış Pehlivan'ın darp edilmesine tepki: Kabul edilemez, gereği yapılmalı

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    Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevine kabul sırasında bir gardiyan tarafından darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

    Oda TV’ye konuşan Cemil Çiçek, AK Parti’nin iktidara gelirken en temel sloganlarından birinin “İşkenceye sıfır tolerans” olduğunu hatırlatıp bu sloganın AK Parti’ye karşı çevrelerde dahi sempati sağladığını söyleyerek fikir ayrılıklarına tolerans gösterilmesi gerektiğini, şiddetin medeni dünyada yeri olmayan ilkel bir yaklaşım olduğunu belirtti.

    "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianameden 6 gazeteciyle beraber tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevine kabul sırasında bir gardiyan tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Çiçek şunları söyledi:

    - AB reformları çerçevesinde ve insanı reformlarla bu konuyu gündeme aldık. Hukukla bunu teminat altına aldık. İşkenceye zaman aşımını ortadan kaldırdık. Bu nedenle kimse ne sebeple olursa olsun kötü muamele yapma hakkında sahip değildir. İşkence, kötü muamele mubah değildir. Aksi halde kendimizi, insanlığımızı inkar etmiş oluruz.

    - Fikir ayrılıkları olur, herkes aynı düşünmek zorunda değildir ama bunlara tolerans gösterilmeli. Cebir, şiddet artık medeni dünyada yeri olmayan ilkel yaklaşımdır. Doğru bulmam. Ak Parti’nin en önemli adımlarından biri buydu çok da takdir topladı.

    - 2002 yılını hatırlayın. Gündemdeki en önemli mesele cezaevi şartlarıydı. 2002’de ben Adalet Bakanı olduğumda Batı’dan gelen heyetlerin ilk görmek istediği yer Ulucanlar ve Sağmalcılar cezaeviydi. Mecburen programa koyardık, koymazsak bir şeyleri gizlediğimizi düşünürlerdi. Cezaevi şartları ve infaz hukuku ile ilgili hukuki düzenlemeleri yaptık. Bu mesele Avrupa’nın gündeminden kalktı. Şimdi eski şeyleri çağrıştıracak muameleler kabul edilemez, gereğinin de yapılması gerekir.

    'İddianameler hukuki metinlerdir, ideolojik siyasi metin olamaz'

    'İddianamede bu görüntülerin olmadığı ifade edildi ve ‘dezenformasyon’ olarak anlatıldı' ifadelerine yanıt veren Cemil Çiçek, “Dünü unutarak bunu değerlendiremeyiz. Vural Savaş’ın hazırladığı Ak Parti’yi kapatma iddianamesine karşı çıkan biriyim. İddianameler hukuki metinlerdir, ideolojik siyasi metin olamaz. Aksi halde hukuki vasfını kaybeder. Hukuku ıskalayan hiçbir metinle ülkede adalet sağlanamaz” dedi.

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    Etiketler:
    Odatv, Darp, Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cemil Çiçek, Türkiye
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