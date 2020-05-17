THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş

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19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlattığı yere; Samsun’a uçuyoruz.



Bu #TarihiYolculuk’ta yerinizi almak için siz de aşağıdaki linkten hatıra biletinizi alabilirsiniz.



🔎https://t.co/bvrwIPI3Vd#TürkHavaYolları pic.twitter.com/FQqMfMczZ9