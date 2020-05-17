THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 16, 2020
19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlattığı yere; Samsun’a uçuyoruz.
Bu #TarihiYolculuk’ta yerinizi almak için siz de aşağıdaki linkten hatıra biletinizi alabilirsiniz.
🔎https://t.co/bvrwIPI3Vd#TürkHavaYolları pic.twitter.com/FQqMfMczZ9
Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.
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