Canlı yayın yaparken kedisini dövdü: Gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre vahşi olay, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Deneme sokakta yaşandı. 32 yaşında Pooya Sedighi isimli şahıs, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisini döverek fırlattı.
© AA / Ali Balıkçı
Yabancı uyruklu şahsın yayınını izleyen hayvanseverler durumu Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'ne ulaştırdı. Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbarı üzerine şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı.
- Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını söyledi.© İHA /
- Yapıcı, "Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Polis ekipleri şahsı yakaladı ve adli işlemlere başlandı” dedi.© İHA /
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© İHA /
Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını söyledi.
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