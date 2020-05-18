AK Partili Ünal'dan 'sosyal medya etik kuralları' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu etik kurallara uymayı taahhüt etmek yerine düşmanlık eden bu zihin yapısına şunu söyleyebilirim, sizin ruhunuzu kaybetmenize neden olmuş nefret ve ön yargı dili zaten sadece sosyal medya değil herhangi bir konudaki 'etik kuralları' anlamanızı imkansız kılıyor" dedi.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını sürecinde herkes evlere kapanmışken sosyal medyanın daha çok kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bu konuda yaptıkları çalışmayı anımsatan Ünal, şunları kaydetti:

"Sosyal medya etik kuralları adı altında 12 madde yayımladık, amaç bir sosyal medya farkındalık çalışması yapmaktı. Her birimiz sosyal medya kullanıcıları olarak bir duralım, düşünelim istedik. Hangi görüşten, düşünceden olursak olalım sosyal medyada davranışlarımıza bir ayna tutalım istedik. Bu kurallara uyacağını taahhüt edenlere hesaplarına yeşil ikon koymalarını söyledik. Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu ahlaki sorun, hiçbir konuda öz eleştiri yapmamak, kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur."

Etik olmayan veya suç içeren davranışların iki şekilde yaptırım göreceğine işaret eden Ünal, ahlaki sorunun 'kınama ve ayıplama', suçun ise 'hukuki' yaptırımla karşılaşacağını, suçun kişisel olduğunu vurguladı.

Ünal, ahlaksızlığın, kişisel olan üzerinden o gruba ait olduğunu düşündüğü herkese saldırmak olduğunu belirterek "Bu etik kurallara uymayı taahhüt etmek yerine düşmanlık eden bu zihin yapısına şunu söyleyebilirim, sizin ruhunuzu kaybetmenize neden olmuş nefret ve ön yargı dili zaten sadece sosyal medya değil herhangi bir konudaki 'etik kuralları' anlamanızı imkansız kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı Bu ahlaki sorun,hiç bir konuda özeleştiri yapmamak,kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur. pic.twitter.com/s105HQuRrz — Mahir Ünal 🟢🇹🇷 (@mahirunal) May 18, 2020

​İsminin geçtiği bir köşe yazısını eleştiren Ünal, "Biz kimsenin özel hayatını merak etmiyoruz bay yazar, yaptığı işle ilgileniyoruz. Biz bir olumsuzlukla karşılaştığımızda hatalı olanın o birey olduğunu düşünüyor ve tepkimizi belirliyoruz. O birey üzerinden bir grubu nefretimizin hedefi haline getirmiyoruz

Ayrıca bay yazar, biz Tapduk Emre’ye atfedilen şu söze inanırız, “Köpek paçamızdan ısırdı diye, biz dahi köpeği ısırmayız bu köpeğin yoludur, bize insan olmak yolu yaraşır.” Senin özel hayatına girecek değilim. Ama insan yolunu tutup hukuka müracaat etmek yakışır bize" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bay yazar, biz Tapduk Emre’ye atfedilen şu söze inanırız, “Köpek paçamızdan ısırdı diye, biz dahi köpeği ısırmayız bu köpeğin yoludur, bize insan olmak yolu yaraşır.” Senin özel hayatına girecek değilim. Ama insan yolunu tutup hukuka müracaat etmek yakışır bize. — Mahir Ünal 🟢🇹🇷 (@mahirunal) May 18, 2020

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