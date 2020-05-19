19 Mayıs 1919'un 101. yılı: Tüm Türkiye 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle tüm yurtta 19.19'da okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti https://t.co/KoL0fzUtsd pic.twitter.com/EzY6iIf6o0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2020

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var. Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklal Marşımızı okumak için Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım” ifadelerini kullanmıştı.

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