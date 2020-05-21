Gökçek dönemindeki 48 milyon TL’lik zararın detayları ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan işlemlere dair incelemeleri devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kurulan komisyon, belediyeye bağlı Belka A.Ş. Seğmen Su üzerinden yapılan 48 milyon TL’lik kamu zararına ilişkin rapor hazırladı.

Yeniçağ'dan Berkay Bigeç'in Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden edindiği bilgiye göre Gökçek döneminde, AFM isimli şirketin düşük ücretle aldığı çoğu atıl ve kullanılamaz durumda olan fabrikaların sermaye artırımı yapılarak ve bu artırımın da belediyeye yansıtılarak fahiş fiyatlarla Seğmen Su adına Belka A.Ş.’ye satıldığı ortaya çıktı.

Belediye şirketinin zarara uğratıldığı belirtilen satın alımlar ve detayları şu şekilde sıralandı:

"– BEYNAM SU (Bağiçi Köyü): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2014’te sermaye artırımından yaklaşık 3 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 4 milyon 737 bin 500 TL maliyetle satılan atıl ve virane durumdaki bina.

– AYUDUM SU (Karacadere Köyü): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2015’te sermaye artırımından 14 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 5 milyon 825 bin TL maliyetle satılan atıl ve virane durumdaki bina ve 1 adet çalışmayan, kullanılamaz tahribatta damacana makinesi.

– FİLİZ MEMBA SUYU (Güzelcekale Köyü): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon TL maliyetle satılan bina ve atıl durumdaki damaca makinesi.

– SEĞMEN SU (Haymana): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2013’te sermaye artırımından yaklaşık 5 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ ye 14 milyon 880 bin TL maliyetle satılan bina ve makine.

– BAĞİÇİ İNCİ SU (Bağiçi Köyü): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2014’te sermaye artırımından yaklaşık 4 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 12 milyon 350 bin TL maliyetle satılan bina ve makine.

– KARAALİ MEVKİİ (Gölbaşı): Bu mevkide fabrika kurulması için AFM şirketi ile sözleşme yapılmış, o tarihte şirkete makine alımı için 5 milyon 750 bin TL ödeme yapılmış, buna rağmen bu güne kadar tek bir çivi dahi çakılmamıştır. Bu para tamamen havadan verilmiştir."