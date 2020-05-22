AK Parti'den Bahçeli'ye: Vekil transferiyle ilgili bir hazırlığımız yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası bir seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini söylemesi sonrası sert açıklamalarda bulunan ve vekil transferinin engellenmesi için AK Parti’den destek isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrıları karşılıksız kaldı.

Adının yazılmasını istemeyen bir diğer yönetici ise Sarıkaya’ya şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli’nin yaklaşımına kişisel olarak katılıyorum ama bunun için yasaya gerek yok. Siyasi ahlak kanunla olmaz. Siyasi ahlak dediğiniz insanın içinde, ruhunda olması gereken bir şeydir. Onu kanunla nasıl düzenleyebilirsiniz ki? Bunun da tartışmadan çıkarılması gerekir. Siyasi Partiler ve Seçim kanunları ile ilgili de geçmişten gelen hazırlıklarımız düşüncelerimiz var; ama şu aşamada söz konusu değil.”

HDP: Tartışmaların dışındayız

Sarıkaya, Sanayi Komisyonu Başkanı’ın da, “TBMM İçtüzüğü’nde tek satır değişikliğe gerek yok; 5 siyasi parti eksiksiz uyacağına, hükümlerine sadık kalacağına söz versin yeter. 1876’dan bugüne kadar uygulanagelmiş İçtüzük zaman içinde yapılan değişikliklerle en iyi haline getirildi. Sorun uygulamada” dediğini aktardı.

CHP’nin bu konuya seçime sokulması engellenen bir partiye destek vererek demokrasinin gereğini yerine getirme olarak gördüğünü aktaran, MHP’nin ise ‘kolaycılık’ olarak değerlendirdiğini belirten Sarıkaya HDP için de şunları aktardı:

“HDP’nin vekil transferine ilişkin konuya bakışı ise şöyle özetlenebilir: Bugünkü tartışmaların dışındayız. Çünkü hiçbir öneri prensip üzerinden, hiçbir hamle de ilkeler üzerinden gündeme gelmiyor; hepsinin kendi çıkarına kullanma çabası var. Dolayısıyla tartışmaya gerek yok."