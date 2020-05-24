Trafikten men edilen motosikletinin geri verilmesini isteyen alkollü şahıs intihar girişiminde bulundu

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Denizli’de geçtiğimiz ay ehliyetsiz ve plakasız kullandığı için trafikten men edilen motosikletinin geri verilmesini isteyen alkollü şahıs çıktığı üst geçitten intihar girişiminde bulundu. Şahsı olay yerine gelen 10’a yakın polis ekibi güçlükle ikna edip çıktığı yerden indirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri Deliktaş Üst Geçidi’nde bir şahsın korkuluklara çıkarak aşağı doğru sallandığını gördü.

Bunun üzerine şahsın yanına giden ekipler ismi M.O., olan şahısla konuşmaya başladı. M.O., polislere geçtiğimiz ay ehliyetsiz ve plakasız kullandığı motosikletinin trafikten men edildiğini ve eğer motosikleti geri verilmezse aşağı atlayacağını söyledi.

Şahsın atlama ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Şahsı 10’a yakın polis ekibi yaklaşık yarım saatin sonunda ikna edip intihardan vazgeçirdi ve aşağı indirdi.

Şahıs bölgeye çağrılan ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.