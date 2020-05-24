Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde de devam eden çalışmalarımızın arasında @Akparti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz.



Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun. pic.twitter.com/p1q3bct6ob