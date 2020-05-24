Eski DBP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı

Eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski DBP eş genel başkanları Arslan ve Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Arslan ve Şimşek'in de bulunduğu 12 kişi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, Ayla Akat Ata ve 5 kişi ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.