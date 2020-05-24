Antalyalı 'Örümcek Adam' bayramda şeker dağıttı

Antalya'da 'Örümcek Adam' olarak bilinen Burak Soylu bu kez Ramazan Bayramı için kostümünü giyerek çocuklara şeker dağıttı.

Antalya'nın işlek caddelerinde ve parklarında giydiği 'Örümcek Adam' kostümünü bu sefer Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde geçiren çocuklar için giyen Burak Soylu, dansları ve gösterileriyle çocukları sevindirdi.

Soylu, aldığı özel izinle evinin bulunduğu Manavgat ilçesinde çocuklar için mini dans gösterileri yaptı, şeker ve balon dağıttı.

Mutlulukları gözlerine yansıyan çocuklar da "Örümcek Adamı görünce çok heyecanlandık. Televizyonlardan gördüğümüz Örümcek Adam, bizi çok eğlendirdi. Evde kaldığımız şu günlerde bizi çok eğlendirdi. Onu çok seviyoruz" dediler.