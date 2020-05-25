Milli boksörün öldürdüğü Zeynep’in annesi: Katil, kızımı parçaladın

Muğla'da milli boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar, memleketi Kahramanmaraş'ta babasının yanına defnedildi. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşları döken acılı anne "Zeynep nasıl kıydılar sana her tarafın yara Zeynep. Katil, kızımı parçaladın, katil'' diyerek feryat etti.

Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde sosyal bilgiler öğretmeni Zeynep Şenpınar’ı (25) dün ekmek bıçağı ile göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından kendisine de zarar vererek hastaneye kaldırılan milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun (27), cinayeti kendisinden ayrılmak isteyen Şenpınar’ı ikna edemediği için ve kıskançlık nedeni ile işlediği ortaya çıktı.

Ayrılığı kabul etmek istememiş

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Şenpınar’ın bir aydır Kemaloğlu’na kendisinden ayrılmak istediğini ancak Kemaloğlu’nun bunu kabul etmediğini arkadaşlarına söylediği ortaya çıktı. Şenpınar’ın WhatsApp’tan arkadaşlarına yazdığı mesajlarda “Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır birbirimizle alakamız yok” diye yazdığı belirtildi. Kemaloğlu’nun kendisinden ayrılmak isteyen Şenpınar’a bir süredir fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi.

Katil, cinayetin ardından tweet atmış

Cinayetin hemen ardından kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı “İki cana kıydınız, gözünüz aydın” tweet’i ortaya çıkan Selim Ahmet Kemaloğlu’nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavisinin ardından ifadesi alınacak.

Zeynep, babasının yanına defnedildi

Bu arada cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a getirilen Zeynep Şenpınar, Bölükçam Mahallesi Mezarlığı’nda 3 yıl önce ölen babası Bayram Şenpınar’ın yanında toprağa verildi.

Anne Şenpınar: Kızım parçaladın katil

Kızı mezara konulmadan önce tabutuna sarılan anne Avruz Şenpınar, ”Oy kurbanım sana Zeynep. Sana nasıl kıydılar Zeynep. Her tarafın yara Zeynep. Katil, kızımı parçaladınkatil. Katil 1 tane vur, 2 tane vur, 3 tane vur. Sen nasıl her tarafını yaraladın” diye ağıt yaktı.