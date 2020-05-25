İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında bugün sosyal medyada "Kadıköy'de polis şiddeti" başlıklı habere ilişkin çalışma başlatıldığı olayın 19 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.
Kadıköy'de kuryeyi darp eden polis görevden uzaklaştırıldı https://t.co/cx4kzc8tns pic.twitter.com/q5942wessT— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 25, 2020
Olayın polis uygulama noktasına süratli giriş yapan motosiklet kuryesiyle uygulama noktasında görevli polis memurlarının tartışması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, olaya karışan polis memurunun açığa alındığı, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemlere başlandığı belirtildi.
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