İmamoğlu duyurdu: Toplu ulaşım ve İSPARK, sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır. #BirlikteBaşaracağız — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 25, 2020

İmamoğlu, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak" demişti.