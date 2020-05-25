İmamoğlu duyurdu: Toplu ulaşım ve İSPARK, sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır. #BirlikteBaşaracağız— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 25, 2020
İmamoğlu, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak" demişti.
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