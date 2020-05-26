Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına rağmen Kumburgaz'da vatandaşlar denize girdi.

İstanbul Büyükçekmece'de, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma ve sahil alanları kısıtlamasını bugün bazı vatandaşlar ihlal etti.

Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşların kısıtlamaya rağmen denize girdikleri ve güneşlendikleri görüldü.

Vatandaşlardan bazılarının çocuklarını da denize sokmaları dikkat çekti.

Kumburgaz'da sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler https://t.co/Y99g6HLTlv pic.twitter.com/gY7tWu9Ido — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 26, 2020

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