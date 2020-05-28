Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz

Koca açıklamasında şunları kaydetti:

"Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır. Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci elbirliğiyle sürdürmektir. İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir. Birkaç ay öncesinin normal düşüncesine, saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir".





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