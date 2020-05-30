MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde keşif gözetleme faaliyeti yapan askerlere düzenlenen saldırıda, iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede keşif gözetleme görevi icra eden güvenlik güçlerine düzenlenen saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:

"30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkari bölgesinde keşif gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

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