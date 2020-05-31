Altun'dan İstanbul'da kilise haçının sökülmesiyle ilgili açıklama: Vatandaşlarımızın haklarını her zaman savunacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşların kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracaklarını ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Altun, Twitter hesabından, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşanan Kuzguncuk'ta, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne yapılan provokatif saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşlarımızın kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracak ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu alçak saldırı dolayısıyla komşumuz olan Surp Krikor Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ve üzüntümü ilettim. Bu üzücü olayın hukuki zeminde takipçisi olacak ve vatandaşlarımızın haklarını her zaman savunacağız."

Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşadığı güzel mahallemiz Kuzguncuk’ta Surp Krikor Ermeni Kilisesi’ne yapılan provokatif saldırı hepimizi derinden üzmüştür. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 30, 2020

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