İstanbul Havalimanı belgesel oldu: İlk kez bugün 20.00'de yayınlanacak

İlk kez bugün gösterilecek 'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' belgeselini anlatan İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, "Belgeselimiz, bu kadar zor şartlarla başlayan havalimanının, 42 ay gibi gerçekten inanılmaz bir sürede insanların kullanımına sunulmasının hikayesidir" dedi.