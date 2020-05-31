Erdoğan gençlerle buluştu: En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.
- Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.
- 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.
- Gençlerimizle aramızı açmaya çalıştılar. Genç olmak özgür olmak, bağımsız düşünmektir.
- Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.
- Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır.
- Türkiye, 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.
- En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
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