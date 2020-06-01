Normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında dokuzuncu kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de normalleşme adımlarının başladığı ilk günün sabahında vatandaşlar işe gitmek için yollara düştü. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, 09:00 itibarıyla trafiğin yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla sabah saatlerinde birçok şehirde yoğunluk gözlemlendi.

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde trafiğin eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü.

© Fotoğraf : İBB Trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 09:00 itibarıyla trafiğin yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı.

Ayrıca, İzmir, Ankara, Bursa gibi şehirlerde de trafik yoğunluğunda artış gözlemlendi.