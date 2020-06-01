Ankara Valiliği’nden Barış Çakan cinayetine ilişkin açıklama

Ankara'da dün akşam üç kişinin saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Barış Çakan, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Ankara Valiliği olayın Kürtçe müzik dinlenmesinden dolayı değil, ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen grubun ikazı üzerine başladığını açıkladı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde üç kişinin saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Barış Çakan, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Alsancak mahallesinde dün akşam saatlerinde Barış Çakan ve bir arkadaşı yolda yürürken park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardı.

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan B.Ç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olduğu belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Valilikten sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Ankara Valiliği, olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında 'Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine iddiaları yalanladı.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır."

Çataklı: İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Ankara'da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğü iddia edilmiştir. İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı’nın açıklamasına göre dün Ankara’da Barış Çakan adlı genç Kürtçe müzik dinlediği için değil, ezan sırasında yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için öldürüldü. Dinlenen müziğin Türkçe olduğu ifade ediliyor. pic.twitter.com/hhNlB7TeZz — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 1, 2020

'Hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır'

​Çataklı, "Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söz konusu konuya ilişkin Ankara Valiliği'nce basın bilgilendirmesi yapılmıştır. Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir. Hukukun üstünlüğü, devletimizin gücüdür. İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir. Terör, suç ve suçluyla mücadele etmek kadar provokatif her eylemle mücadele etmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek de sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.