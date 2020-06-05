Sağlık Bakanı Koca'dan 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' paylaşımı: Uyanık olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağız ve burun yoluyla bulaştığına işaret ederek, "Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgınına karşı doğru maske kullanımına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olmak gerektiğine" vurgu yapan Koca, "Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, uyarılarının bulunduğu paylaşımına, "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?" ifadesinin yer aldığı, maskesiyle gözünü kapatmış ve otobüste uyuyan bir vatandaşın görselini de ekledi.

Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim. pic.twitter.com/l6a5TQhtpV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020

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