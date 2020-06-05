Bakan Karaismailoğlu: Önceden bilet almış vatandaşlarımıza izin çıkartmak için çalışıyoruz, gün içerisinde duyuracağız

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Adalet Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüğünü söyledi ve hükümetin 'Önceden bilet alınmış yolculuklarla ilgili sehayat izni çıkarmak için çalıştığı' bilgisini aktardı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, ilan edilen son sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak yaşanan seyahat tartışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüğünü açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Işık, "Az önce Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuştum, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili 'Önceden bilet almış, seyahat izni olan vatandaşlarımıza 'seyahat izni' çıkartmak için İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz, gün içersinde duyuracağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Az önce Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuştum, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili "Önceden bilet almış, seyahat izni olan vatandaşlarımıza 'seyahat izni' çıkartmak için İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz, gün içersinde duyuracağız" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 5, 2020

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