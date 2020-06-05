Decathlon Türkiye'den 'Onur Ayı' paylaşımına gelen tepkilere yanıt: Ayrımcılığın her çeşidine karşıyız

Decathlon Türkiye, 'Onur Ayı' paylaşımıyla yönelik tepkilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Paylaşıma gelen tepki ve yorumlar bizi çok şaşırttı ve üzdü. Ayrımcılığın her çeşidine karşıyız” denildi.

Decathlon Türkiye, 'Onur Ayı' nedeniyle Instagram ve Linkedin hesaplarından 3 gün önce “Decathlon’da her renge yer var! 🌈 Cinsel kimlik ve yönelimden bağımsız olarak, herkes için eşit bir çalışma ortamında, çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekliyoruz. #Loveislove #Pride #Decathlon #DecathlonTürkiye” paylaşımını yaptı.

Şirket paylaşıma gelen tepkiler üzerine bugün yazılı açıklama yaptı.

Tepkilerin şaşırtıcı ve üzücü olduğu belirtilen açıklamada, “Onur Ayı kapsamında, Decathlon Türkiye Linkedin ve Instagram Kariyer hesaplarımızdan, çalışma ortamımızın çeşitliliği ve kapsayıcılığı ile ilgili yapmış olduğumuz paylaşıma gelen tepki ve yorumlar bizi çok şaşırttı ve üzdü. Ayrımcılığın her çeşidine karşıyız” ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler’in 1948’de kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin hatırlatıldığı açıklama, şöyle devam etti:

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de yer aldığı üzere, ‘Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar’. Hiçbir şirket, birey, hatta hiçbir kuvvet, bu hakkı kişilerin elinden alamaz. Ayrımcılığın farklı şekillerde dünyayı nasıl bir kaosa sürüklediğini gördüğümüz bu günlerde, herkesi daha duyarlı ve kapsayıcı olmaya davet ediyoruz. Biz tüm renkleri içerisinde barındıran ve çeşitliliğe kucak açmış, insana insan olduğu için değer veren duşumuzun her zaman gururla arkasındayız. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz!”