Soylu'dan üç ismin vekilliğinin düşülmesi sonrası başlayan tartışmaya tepki: Siyasete ve ülkeye en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi. Soylu, "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Siyasete ve ülkeye en büyük darbe terördür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'liler Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın Yargıtay'da kesinleşen cezalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunması sonucu vekilliklerinin düşürülmesi ve akabinde başlayan tartışmaları değerlendirdi.

'Sivil darbe' söylemini eleştiren Soylu, şunları kaydetti:

"Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız."