Erdoğan'dan 'koronavirüs' açıklaması: Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18'e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Gelişmeler bu noktada fena değil" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini anlatırken yeni yapılan tesisler hakkında bilgi verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Gerçekten koronavirüs musibeti, hakikaten sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Dünya ülkeleri arasında getirdiği zararlar var. Başka ABD, Çin, Rusya olmak üzere ciddi zararlar gördüler. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun ilk çeyrekte dünyada 1 numarayız. Büyümede 4.5 gibi bir oranı yakaladık. Terörle mücadeleyi de kesmedik, aynen devam ediyoruz. Sağlıkta ise 102 ülkeye tıbbi yardımlar gönderdik. Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastaneleri olmak üzere Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu. Bu hastaneyi yap-işlet-devretle bitirdik. İçindeki tüm donanımıyla son teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz.

- Refakatçilerin geldiği zaman rahatlıkla istirahat edebileceği alanlara kadar çok çok güzel. Bazı eksikler var. Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu hastanemizi çok farklı bir hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızda buradaki doktor, hemşire gibi ekiple donanım altına aldı.

- Sağlık turizmine de girelim dedik. Bizim Yeşilköy'de havalimanımız var. Buranın bir bölümünü de 2acil durum hastanesi' yapalım dedik. 45 günde biz burayı 1008 oda hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma sözü verdi ve '2 hastaneden birinin ben yapacağım' dedi.

'Yaptığımız son açılışlarla 11 şehir hastanemiz oldu'

- 1008 odalı acil durum hastanesini, Pakize Öz olarak yaptık. Burada da en ileri teknolojiyi sağlıkta kullandık. Burada 16'şar ameliyathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor.

- Bu şehir hastanelerimizi genişleterek devam ettiriyoruz. Yaptığımız son açılışlarla 11 şehir hastanemiz oldu.

- Sancaktepe, uçak iniyor 5 dakika. Tedavisi bitti, ayrılacak. Aynı şekil ailesiyle uçak ambulansıyla geldiyse ayrılabiliyor. Bu bizim sağlık turizmini tetikleyecek. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığı da kapayacağız. Mesela bize yurt dışından hastalar gelmeye başladı. Sağlık turizmiyle mevsimlik işçi açığını da kapayacağız.

- Belediye, malum şu andaki zihniyete kaptırılınca 'Biz bu yolu yapamayız’ dediler. Hemen bakanımızla konuştum. Yol hemen yapıldı. Oraya metro da yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımız ilgileniyor. İstanbul'a bu yakışır. İstanbul için bu gerekiyor.

'Aman ne olur bu üç kavrama çok dikkat edin'

- Şimdi ben buradan milletime sesleniyorum. Özellikle üç kavram burada önem arz ediyor. Maske mesafe temizlik. Aman ne olur bu üç kavrama çok dikkat edin.

- Bir defa maske ihmal etmeyin. Hele hele kapalı mekanda kesinlikle takın. 1.5 metre mesafeyi koruyalım.

- Elimizi bir yere sürdük kesinlikle yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda 65 yaş üstü abilerim kardeşlerim bu işten zarar görmeyecektir.

- Gençlerimiz de, 'Ben gencim bana bir şey olmaz' demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında, yol kenarlarında, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.

'Gelişmeler bu noktada fena değil'

- Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18'e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakım 625, biz bu rakamı görmek istemiyoruz. Entübe hasta sayısının da aşağı düşmesini istiyoruz. İyileşen hasta sayısı güzel. Test sayılarımız iyi durumda. Gelişmeler bu noktada fena değil.

- Cemil Taşçıoğlu benim hemşehrim, babalarımız baba dostu. Tabi ben bunu sonradan öğrendim.

- Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak.

- Türkiye'yi en modern ve nitelikli sağlık hizmeti imkanlarına sahip ülke haline getireceğiz.

- Sayın Putin'le bir görüşme yaptım. Putin'e dedim ki, 'Vatandaşlarınız artık Türkiye'yi özlediler, gelmek istiyorlar. Önlerini açın, onlar Türkiye'ye gelsin.' Dün haber geldi Türkiye'yi gidilebilecek destinasyonlar arasına koymuşlar.

- Haksız fiyat artışı yapanlara yasal işlem başlatılıyor. Kamu bankaları finansal imkanlarını haksız fiyat artışı yapan bu firmalara sunmayacak. Fırsatçılık yapılmasına izin vermeyeceğiz.

Trump ile görüşme

- Birinci derecede Libya konusu önem arz ediyordu. Libya'daki gelişmeleri ve bizim Libya'da şu anda başarılı bir durumda olduğumuzu tespit etti, teyit etti.

- Yaptığımız görüşmeden sonra Amerika-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir.

- Libya'da hedef Sirte'nin çevresini tamamen alarak Sirte'yi kontrol etmek. Şu anda onlar kaçıyor, Serrac ve ekibi kovalıyor. Hafter darbeci, onun bütün gücü Rusya'dan geliyor.

- Diyorlar ki 'Ayasofya'yı camiye çevirmeyin', Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz? Yunanistan boş durmuyor kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Biraz kendine çekidüzen ver haddini bil. Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir.

Ayrntılar geliyor...