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    Emre Yıldır

    Emre Yıldır’ın istismar faili hakkında tutukluluğa devam kararı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006091042219907-emre-yildirin-istismar-faili-hakkinda-tutukluluga-devam-karari/

    Tekirdağ'da 25 yaşındaki Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Vedat Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık ve avukatı, koronavirüs salgını nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliyesini isterken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Yıldır'ı, 9 yaşından itibaren 9 yıl istismar ettiği iddia edilen akrabası Vedat Tarhan'ın (68) tutuklu yargılanmasına Edirne'de devam edildi.

    Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. 

    Duruşmaya Yıldır'ın annesi, babası, ablaları ve avukat Merve Uçanok katıldı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi. Duruşmada tutuklu sanık Tarhan’ın avukatı Koronavirüs nedeniyle müvekkilinin ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Tarhan’ın ev hapsi talebini red ederek tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 15 Eylül tarihe erteledi.

    Duruşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Yıldır ailesinin avukatı Merve Uçanok, Koronavirüs salgını nedeniyle sanıkların salıverilmelerinin talep edildiğini belirterek “Değil Kovid- 19 dünyanın sonu gelse bu sanıklar bu çocuklara yaşattıklarının bedelini en ağır şekilde dünyadan ayrılmayacak. Çocuklarımızın sesi olmak istiyoruz. Bunun için her türlü adalet savaşı vermekten kaçınmayacağız” açıklamasında bulundu. 

    Duruşmanın ardından anne Hülya Oya Yıldır, baygınlık geçirdi, ablaları gözyaşları döktü. 

    Ne olmuştu?

    Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 

     İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Şikayet 29 Nisan 2019’da Yıldır intihar ettikten sonra işleme konuldu.

    “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” gerekçesiyle Tarhan, Emre Yıldır’ın intiharından 2 gün sonra 1 Mayıs'ta tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Tarhan davanın ilk duruşmasında 8 Ağustos 2019'da tahliye edildi. 17 Ağustos 2019’da Edirne Cumhuriyet Savcısı Yücel Salğin, mahkemeye gönderdiği yazıda, Vedat Tarhan için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Tarhan hakkında yakalama kararı 19 Ağustos’ta çıkarıldı. Tarhan aynı gün Çanakkale’de tutuklandı.

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