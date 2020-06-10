AnadoluJet'in yurt dışı uçuşları 11 Haziran'dan itibaren başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını duyuran Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

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Değerli Yolcularımız,



Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran’dan itibaren başlıyor!



Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



🔎https://t.co/FBN1tGhP4x



#AnadoluJet pic.twitter.com/dq8wZk8hP5 — anadolujet (@anadolujet) June 10, 2020

​AnadoluJet'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada da "Biz de sizlerle seyahat etmeyi çok özledik. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından yeniden gökyüzü ile buluşuyoruz" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!

11 Haziran’dan itibaren kademeli olarak artacak olan dış hat uçuşlarına ait tarife bilgilerimizi inceleyerek seyahat planlarınızı yapmaya hemen başlayabilirsiniz."