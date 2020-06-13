Cumhurbaşkanı Danışmanı Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı

Vakıfbank, Yerlikaya'nın Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirdiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

Borsaya yapılan bildirime göre, Vakıfbank'ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş alıyor.

Vakıfbank'tan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bankamızın 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği; Denetim Komitesi'ne Serdar Tunçbilek ve Dilek Yüksel'in seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in doğal üye olarak, Serdar Tunçbilek ve Şahin Uğur'un asil üye olarak, Adnan Ertem ve Dilek Yüksel'in yedek üye olarak seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Dilek Yüksel, Hamza Yerlikaya ve Sadık Yakut'un ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut'un üye olarak seçilmelerine, Ücretlendirme Komitesine Abdülkadir Aksu ve Adnan Ertem'in üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.''

3 maaş alacak olmasına tepki

Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bu atama ile birlikte 3 maaş alacak olması tepki çekti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batan ekonomiyi kurtarmanın formülü bulundu! Eski milli güreşçi, Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi yapılmış. Beyefendiler, 3 ayrı maaş almadan yaşayamıyor sanırım. Ayrıca hangi birikimle bu görevi alıyor; o da ayrı sorun..." dedi.

Batan ekonomiyi kurtarmanın formülü bulundu! Eski milli güreşçi, Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi yapılmış. Beyefendiler, 3 ayrı maaş almadan yaşayamıyor sanırım. Ayrıca hangi birikimle bu görevi alıyor; o dA ayrı sorun.. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 12, 2020

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