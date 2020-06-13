Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim: Ayasofya için Danıştay'ı beklemeye gerek yok, abdestimizi aldık bekliyoruz

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin olarak, "Danıştay kararını beklemeye gerek de yok! Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın! Abdestimizi aldık bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın" ifadelerini kullandı.

Sevim, Ayasofya'nın toplu ibadete açılması tartışmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Birkaç fütursuz ses dışında hemen herkesin Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması üzerinde uzlaştığını görüyoruz" ifadelerini kullanan Sevim şöyle devam etti:

'Artık kaybedilecek tek bir saniye dahi yok'

"Her daim bunun için mücadele etmiş, kampanyalar, organizasyonlar yaparak bu ruhu diri tutmuş bir hareketin mensubu olarak süreci sonuna kadar destekliyor, Ayasofya Camii’nde saf tutacağımız günleri heyecanla bekliyorum. Hemen hemen bütün partilerin ve aziz milletimizin üzerinde hemfikir olduğu bu mesele hakkında artık kaybedilecek tek bir saniye dahi yok!

Danıştay kararını beklemeye gerek de yok! İster TBMM eliyle, isterse Bakanlar Kurulu kararıyla olsun bu süreç olumlu bir şekilde sona erdirilmeli. Siyaset üstü bu mesele kısır siyasi çekişmelere alet edilmemeli."

'İlk namazı Erdoğan kıldırsın'

"17 yıldır Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili tek bir müsbet adım atmak şöyle dursun, kültürel çalışma adı altında hıristiyan teolojisinde serafim olarak tabir edilen, melek tasvirlerinden birinin mozaik yüzünü ortaya çıkarmakla övünen iktidar, artık vicdanlara kulak vermeli, hamaset yerine somut adımlar atmalı.

Buradan çağrıda bulunuyorum. Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın! Ayasofya açılsın da neden açılırsa açılsın. Abdestimizi aldık bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın."

Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın!



Ayasofya açılsın da neden açılırsa açılsın.



Abdestimizi aldık bekliyoruz.



Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın. — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) June 13, 2020

​