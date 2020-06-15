Başak Demirtaş'la ilgili cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım nedeniyle gözaltına alınan kişilerden biri serbest

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkındaki cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım nedeniyle gözaltına alınan kişilerden biri serbest bırakıldı.

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım yapan V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

V.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında diğer şüpheli V.Y'nin üvey amcası V.M'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.