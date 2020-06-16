İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Aktaş hakkında dikkat çeken detay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zafer Aktaş 21 yıl önce çok kritik bir görev üstlenmiş çekirdek bir ekibin üyesiydi. Hazırladıkları rapor Türkiye'nin yakın tarihinde kirli izler bırakacak nitelikteki terör yapılanmasının da resmi belgelerle ilk tespitiydi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 1999 yılında Fethullah Gülen'in emniyet ve devletin diğer kurumları içindeki yapılanması hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü bir araştırma başlattı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bir rapor hazırlaması istendi. Ankara emniyetinde bunun için çekirdek bir kadro oluşturuldu. Kadrodaki isimlerden biri de Zafer Aktaş'tı.

Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından 'Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı' başlıklı 46 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda Aktaş'ın da imzası vardı. 19 Mart’ta tamamlanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sunulan raporda FETÖ'nün devletin en kritik kurumlarında nasıl örgütlendiği ve nihai hedefinin ne olduğu anlatılıyordu.

'Gülen 2 gün sonra 'tedavi' gerekçesiyle Amerika'ya gitti'

Raporda Gülen'in yapılanması 'Dini motifli siyasi hedefli bir terör örgütü' olarak nitelendiriliyordu.

Bu tespit o döneme kadar bu resmi olarak yapılmış ilk ve en net tespitti. Gülen bu rapordan iki gün sonra 21 Mart 1999'da 'tedavi' gerekçesiyle Amerika'ya gitti.

'21 polis 'Telekulak' soruşturmasının hedefi oldu'

Raporu hazırlayan dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, istihbarattan sorumlu yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve şube müdür yardımcısı Zafer Aktaş ve İstihbarat Şubesi’nde görevli Mahmut Çorumlu’nun da aralarında bulunduğu 21 polis daha sonra ‘Telekulak’ soruşturmasının hedefi oldu. Bazıları açığa alınan bazıları da sürgün görevlere gönderilen polisler uzun süre yargılandı.

Aktaş yaptığı bir açıklamada bu süreci "1999 yılında emniyet teşkilatındaki paralel yapılanmayla ilgili rapor hazırlayan grup içerisinde yer aldım. Daha sonra terörist başı Fethullah Gülen'le alakalı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunduk. Ondan sonra bir süreç yaşadık ve Türkiye'nin değişik illerinde görevlerde bulunduk" ifadeleriyle anlatmıştı.