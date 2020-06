İki sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen kadın tutuklandı

Selçuklu ilçesindeki özel hastaneye röntgen çektirmek için gelen B.Y, acil serviste görevli sağlık çalışanları A.T. ve K.N.D ile tartıştı. Hakaret ve tehdit ettiği sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen B.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen B.Y'nin emniyet mensuplarına da hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y, çıkarıldığı 5. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" ve "görev yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.