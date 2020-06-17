Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine koronavirüs mektubu

Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine yazdığı mektupta Türkiye'de bu sürecin erken dönemde alınan tedbirler ve sağlık sisteminin güçlü altyapısıyla birçok ülkeye oranla daha az zayiatla geçirildiğini vurgulayarak, ülkelere tıbbi malzeme yardımı yapıldığını belirtti. Kısa süre öncesine kadar, ‘tüketim odaklı hayatların çevreye verdiği zarar ve iklim krizinde tehlike çanlarının çaldığının' tartışıldığını anımsatan Emine Erdoğan, COVID-19'da uygulanan kısıtlamalarla tabiatın son iki ayda şaşırtıcı bir hızla kendine gelmeye başladığına da işaret ederek bilim insanlarının kirlilikte ve karbon gazı salınımında ciddi bir azalma olduğundan söz ettiğini, yavaşlayan su taşımacılığı trafiği ile de İstanbul Boğazı'nda yunusların daha sık görülmeye başlandığını anlattı.

Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır” sözlerine de mektubunda yer veren Emine Erdoğan, “Bu karanlık günlerin sonunda, güneşin yeniden doğacağına olan inancım ve umudum tamdır. İnanıyorum ki el ele verirsek bu krizi bir öze dönüş yolculuğu olarak tamamlayabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atabiliriz” ifadelerini kullandı.

Mektuplara yanıt geldi

Emine Erdoğan'ın çağrısına lider eşleri kayıtsız kalmadı. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva, mektubunda Türkiye’nin pandemi döneminde verimli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar ve modern altyapıya sahip ileri düzeyli sağlık sistemi sayesinde nispeten az kayıplarla bu süreci geçirmesini takdir ettiklerini söyledi. Singapur Cumhuriyeti Başbakanı’nın eşi Ho Ching de Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki insanlara yardım ve destek sağlayarak tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı ve "Zamanlıca verdiğiniz destekler ve cömert yardımlarınız Singapur'da uzunca bir süre hatırlanacaktır" diye yazdı.