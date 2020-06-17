Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı. Söz konusu görüşme Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.,

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/hYAl3FbrjY — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 17, 2020

​Sabah gazetesinin kulislerden aktardığına göre iki liderin görüşmesinde öncelikli gündem Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı olacak. Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durum ile ilgili bilgi verecek.

Kritik öneme sahip bir diğer konu ise Libya. Türkiye, Libya'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak dünya başkentleri ile temas halinde. Yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin Erdoğan ve Bahçeli'nin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

İç politikaya ilişkin başlıklar da Külliye'deki görüşmede değerlendirilecek. İki lider, siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Ayasofya'nın ibadete açılması konusu istişare edilecek. 12 Temmuz'da yapılacak Meclis başkanlığı seçimi de gündeme gelecek. Cumhur İttifakı adayının kim olacağı sorusu bugünkü görüşmede ele alınacak.

Erdoğan ve Bahçeli, virüsle mücadelede Türkiye'deki son durumu ele alacak. Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için atılan adımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.